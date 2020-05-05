с чего всё началось

В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5 процентов задолженности каждый год, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, — указано в документации.

Регионы освобождены от выплат по бюджетным кредитам

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