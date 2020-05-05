Экономика
Pro Город КировРегионы освобождены от выплат по бюджетным кредитам
В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5 процентов задолженности каждый год, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, — указано в документации.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ05 мая в 02:12
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Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ru05 мая в 02:16
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