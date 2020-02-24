Транспорт

REGNUMREGNUMНазвана стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
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с чего всё началось

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Контракт планируется заключить до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб. Новая автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края», говорил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору.
Ведомостивчера в 16:08

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Проект автотрассы между Краснодаром и Крымским мостом оценили в 100 миллиардов рублей

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Кубань 2400:29

Власти приступают к строительству автомагистрали от Краснодара до Крымского моста

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Телеканал 360°вчера в 19:22

Раскрыта стоимость связанного с Крымом нового мегапроекта

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Названа стоимость скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту

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Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Ведомостивчера в 16:08
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Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

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Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
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Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
РБК 01:22
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
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Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

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Финал Кубка Легенд завершился скандалом

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

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Солист «Океана Эльзы» уходит из Рады, «сжав зубы»

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении своих депутатских полномочий, передает «Интерфакс-Украина».
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День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Толк вчера в 23:36
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