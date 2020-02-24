Контракт планируется заключить до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб. Новая автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края», говорил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору.

с чего всё началось

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

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