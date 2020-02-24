Транспорт
REGNUMНазвана стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
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с чего всё началось
Контракт планируется заключить до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб. Новая автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края», говорил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору.Ведомостивчера в 16:08
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Власти приступают к строительству автомагистрали от Краснодара до Крымского моста
Московский Комсомолецвчера в 16:31
Власти приступили к подготовке строительства трассы из Краснодара до Крымского моста
Телеканал 360°вчера в 19:22
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