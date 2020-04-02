Коронавирус
REGNUMПравительство РФ выделит на поддержку занятости 2,6 млрд рублей
Москва, 2 апреля 2020, 12:50 — REGNUM На поддержку и сохранение занятости в некоторых сферах экономики правительство РФ выделит 2,6 млрд рублей. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
Комсомольская правда05:32
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