Москва, 2 апреля 2020, 12:50 — REGNUM На поддержку и сохранение занятости в некоторых сферах экономики правительство РФ выделит 2,6 млрд рублей. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Местное время (г. Пермь)

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 10% Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Тюменская область переходит на режим самоизоляции С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.

Экономика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.

Авто ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Хоккей «Адмирал» вернется в КХЛ через год "Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.