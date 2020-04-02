Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит на поддержку занятости 2,6 млрд рублей

Москва, 2 апреля 2020, 12:50 — REGNUM На поддержку и сохранение занятости в некоторых сферах экономики правительство РФ выделит 2,6 млрд рублей. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъ05:49

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Ру06:16

Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Российская газета05:54

Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ru06:33

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВ05:33

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правда05:32

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новости05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 02:30
Происшествия

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

REGNUM 13:09
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo вчера в 08:14
Политика

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:13
Общество

Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»

Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Коммерсантъ 10:43
Армия и оружие

Российские бомбардировщики взяли курс на Сирию

Millionaire.ru 13:34
Общество

Тюменская область переходит на режим самоизоляции

С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.
NG72.ru 08:19
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:28
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Авто

ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь

Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Автоновости дня 06:37
Шоу-бизнес

Кривые зубы и рыжина: Верник показал истинное лицо

Актеру Игорю Вернику, как и остальным россиянам, придется оставаться на карантине еще месяц.
7Дней.ру 14:00
Транспорт

Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram

Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
СочиСтрим 12:31
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Политика

МИД оценил отказ Киева от договоренностей по консультативному совету

На официальном сайте МИД РФ появился комментарий относительно отказа украинской стороны от договоренностей по консультативному совету.
РЕН ТВ 14:16
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
РБК вчера в 06:37
Политика

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продления нерабочей недели высказалась Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ГТРК Марий Эл 02:38
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Хоккей

«Адмирал» вернется в КХЛ через год

"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Вести.Ru 12:45
Авто

УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
SpeedMe вчера в 07:39
Энергетика

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
ТАСС вчера в 13:40
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное