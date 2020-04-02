Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ruвчера в 06:33

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Рувчера в 06:16

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новостивчера в 05:29

Кабмин направит 2 млрд 600 млн рублей на поддержку бизнеса

Говорит Москвавчера в 05:44

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВвчера в 05:33

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правдавчера в 05:32

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъвчера в 05:49
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Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru вчера в 18:43
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Владимир Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля

Президент РФ продлил нерабочий режим, объявленный в связи с эпидемией коронавируса, до 30 апреля.
Znak.com вчера в 10:05
Общество

Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
РИА Новости 01 апреля в 09:57
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
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Kinonews.ru 01 апреля в 09:50
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В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord вчера в 10:12
Футбол

Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

Soccer.ru вчера в 20:40
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Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск вчера в 22:10
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Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером

Находившийся ранее на втором месте Mozilla Firefox оказался на третьей строчке с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer всё ещё держится на четвёртой позиции с долей 5,87 %.Основным фактором, который повлиял на рост популярности Edge, является его доступность для смартфонов, работающих на Android и iOS.
UfaTime.ru вчера в 23:58
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Инфекционист сказал, когда коронавирус точно закончится в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал временной период, когда эпидемия новой коронавирусной инфекции в России закончится, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Гаджеты

Обнародованы данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

На просторах мировой «паутины» появились новые данные очередного бюджетного технологического изобретения американской корпорации Apple – iPhone SE 2020.
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Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
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В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
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«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

Руководство команды уже начало переговоры и сокращении зарплат.
КП - Санкт-Петербург вчера в 06:47
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
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Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец вчера в 10:33
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Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
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В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
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Спорт

Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде

Бывший многолетний президент Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги зимнего сезона в биатлоне и лыжных гонках, рассказал о знакомстве с Александром Тихоновым, раскрыл секрет сенсационной победы Юлии Чепаловой и объяснил, в чём феномен Александра Большунова.
News.ru вчера в 03:32
Происшествия

В Екатеринбурге задержан предполагаемый серийный поджигатель домов

Российская газета 00:06
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