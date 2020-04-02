Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

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Политика Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.

Интернет Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером Находившийся ранее на втором месте Mozilla Firefox оказался на третьей строчке с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer всё ещё держится на четвёртой позиции с долей 5,87 %.Основным фактором, который повлиял на рост популярности Edge, является его доступность для смартфонов, работающих на Android и iOS.

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Общество Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.

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