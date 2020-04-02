Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

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