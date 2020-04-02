Коронавирус
РИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей
Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат
Вести.Ruвчера в 06:33
Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях
Фонтанка.Рувчера в 06:16
Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
Комсомольская правдавчера в 05:32
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