Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ruвчера в 06:33

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Рувчера в 06:16

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВвчера в 05:33

Кабмин направит 2 млрд 600 млн рублей на поддержку бизнеса

Говорит Москвавчера в 05:44

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъвчера в 05:49

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правдавчера в 05:32

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новостивчера в 05:29
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия вчера в 08:43
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Коммерсантъ вчера в 21:25
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Политика

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 10:07
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Спорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 01 апреля в 10:48
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Красноярцам разрешили ездить на дачу

При необходимости ездить на работу работодателем выдается справка.
НИА-Красноярск 00:09
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня вчера в 04:50
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.
РБК 01:01
Происшествия

Уфимца за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей

Как передает ToDay News Ufa, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о режиме самоизоляции, а вместе с ним и указы о наказании за нарушения этого режима.
ToDay News Ufa вчера в 12:39
Общество

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо.
Известия 00:43
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Общество

Эпидемиологическую ситуацию в Абакане считают стабильной

По данным на вечер 2 апреля на территории Хакасии не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Хакасия вчера в 23:30
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia вчера в 23:44
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