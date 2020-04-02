Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.

Политика В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.

Происшествия Уфимца за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей Как передает ToDay News Ufa, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о режиме самоизоляции, а вместе с ним и указы о наказании за нарушения этого режима.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.