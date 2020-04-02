Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Шоу-бизнес Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда» Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.

Общество В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.

Авто АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Подорожание в 7 тысяч рублей было зафиксировано у флагманской "четырехдверки" Lada Vesta, ее кросс-версии Vesta Cross и спортивного седана Vesta Sport, а также у хэтчбека Lada XRay и автомобилей коммерческого семейства Lada Largus (кроме битопливных версий CNG).

Общество Лукашенко рассказал, как масло поможет в борьбе с коронавирусом Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть».

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Биатлон Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил свою жёсткую критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, признавшейся в несоблюдении условий карантина.

Общество Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.

Политика Трамп сдал повторный тест на коронавирус 14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Технологии Роботы заменят часть работников в России из-за коронавируса Одна из московских клиник рассматривает возможность заключения контракта на покупку и внедрение в свою работу сервисного робота для дезинфекции поверхностей в условиях распространения нового коронавируса.

Футбол «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50% Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса.