Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ru06:33

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Ру06:16

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правда05:32

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъ05:49

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РЕН ТВ05:33

Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Российская газета05:54

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новости05:29
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Наука

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