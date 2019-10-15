ЖКХ

URA.RuURA.RuВласти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России

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Летом президент России Владимир Путин попросил Федеральной антимонопольной службу (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Об этом глава государства заявил на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым.
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Власти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России

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