Летом президент России Владимир Путин попросил Федеральной антимонопольной службу (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Об этом глава государства заявил на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым.

Власти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России

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Авто УАЗ поднял цены на все свои модели Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.

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