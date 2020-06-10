«От COVID-19 как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», — говорится в сообщении. Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998).

Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае

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