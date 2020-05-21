Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным.

Регионы с наиболее благоприятной обстановкой по коронавирусу могут планировать летнюю оздоровительную кампанию для детей, сообщила на совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она указала, что на первом этапе дети смогут отдыхать только в границах своих регионов.

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