Общество
РИА НовостиВласти назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
Товарковский сахарный завод в Тульской области объявил о закрытии в связи с отрицательными финансовыми результатами, уведомления об увольнении вручат 200 работникам, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства региона.
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Тульские власти помогут найти работу сотрудникам закрывающегося сахарного завода
ТАСС25 февраля в 03:20
Снижение оптовых цен стало причиной закрытия сахарного завода в Тульской области
Молодой коммунар25 февраля в 03:14
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Хоккей
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Общество
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
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Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Политика
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений РФ водопровод
Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений России по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% — центрального отопления, а в 35% — канализации.
Политика
США отказали России во встрече по ДСНВ
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Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Спорт
Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.
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Кино
Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов
Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
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Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Общество
Источник нового коронавируса мог быть не в Китае
Источник нового типа коронавируса мог зародиться не в Китае.
Политика
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Происшествия
Дмитрия Захарченко обвинили в колонии
Следственное действие было проведено в исправительной колонии №5, где бывший полковник сейчас отбывает приговор по своему первому делу.
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Изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно – Клишас
Изменения в Конституцию при поддержке со стороны россиян по итогам общероссийского голосования одномоментно вступят в силу.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 71,68 рубля.