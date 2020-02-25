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Товарковский сахарный завод в Тульской области объявил о закрытии в связи с отрицательными финансовыми результатами, уведомления об увольнении вручат 200 работникам, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства региона.
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