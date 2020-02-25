Общество
РИА НовостиВласти назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
Товарковский сахарный завод в Тульской области объявил о закрытии в связи с отрицательными финансовыми результатами, уведомления об увольнении вручат 200 работникам, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Снижение оптовых цен стало причиной закрытия сахарного завода в Тульской области
Молодой коммунарвчера в 03:14
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 20:57, Ашберн
Общество
Руины древнего города обнаружили в Турции
Руины небольшого города занимали площадь приблизительно 1,2 квадратных километра.
Наука
Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг
Как сообщает Biodiversity Data Journal, Грета Тунберг дала согласие на использование своего имени для наименования улитки — новый род сухопутных моллюсков официально назван Craspedotropis gretathunbergae.
Политика
В Барнауле пройдет митинг за возврат прежнего пенсионного возраста
Алтайское отделение КПРФ 1 марта организует митинг с требованием вернуть россиянам прежний возраст выхода на пенсию.
Автоспорт
Квят: «Альфа Таури» может быть довольна всеми собранными данными
Хотели увидеть, как меняется поведение болида в разных поворотах. Полагаю, команда может быть довольна всеми собранными данными.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии
В Румынии официально зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
Биатлон
Губерниев послал «в задницу» тех, кто требует от Логинова покаяться
Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Единоборства
Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер воспользовался правом на реванш, прописанным в его контракте на бой с Тайсоном Фьюри, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом.
Экономика
Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Политика
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Расстановка президентских приоритетов по версии перспективного политика, экс-мэра Нью-Йорка, миллиардера и любимца значительной части американского политического истеблишмента, выглядит примерно следующим образом.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Политика
Украина созывает встречу глав МИД «нормандской четверки»
Для подготовки нового саммита на уровне глав государств Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки».
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Культура
Кинокритик объяснил интерес Берлинале к чернушным фильмам о России
Есть, конечно, проблема в том, что западные фестивали в первую очередь – и этот тренд, разумеется, сложился после 2014 года – берут чернушные фильмы о России.
Космос
Телескоп Чандра обнаружил меняющуюся двойную звездную систему Terzan 5 CX1
Пара, состоящая из нейтронной звезды и похожей на Солнце небольшой звезды, находится примерно в 19 тыс. световых лет от Земли в плотном шаровом скоплении.
Политика
Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США
Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.
Происшествия
Число погибших от коронавируса в Китае достигло почти 3 тыс. человек
Количество погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, на территории материкового Китая достигло 2744 человек, ранее сообщалось о 2770 жертвах.
Футбол
Вице-президент «МЮ» выразил поддержку Сульшеру
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о планах англичан, отметив, что в руководстве довольны работой главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.
Авто
Volkswagen Group установил новый рекорд производства в РФ
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу немецкой компании «Фольксваген Груп Рус», марка демонстрирует уверенный рост темпа производства, который связан с популярностью машин бренда в России.
Культура
Анастасия Уколова стала певицей
Шоу-бизнес
Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения
Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.