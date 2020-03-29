Коронавирус

РБКРБКВласти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста», — говорится в сообщении штаба. По данным оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в Москве 46% — это люди в возрасте от 35 до 64 лет.
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с чего всё началось
Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ, - говорится в сообщении
 столичного оперштаба.
Ридус07:42

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В Москве 40% пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ оказались моложе 40 лет

Интерфакс07:17

Оставайтесь дома: болезнь может протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:18

Почти 40% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве оказались моложе 40 лет

ТАСС07:48

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

РБК07:46

Оперштаб: почти 40% пациентов на аппаратах ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Газета.Ru10:27

Оперштаб: 15% тяжелых больных коронавирусом меньше 40 лет

Агентство Москва07:11

Оперштаб: почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Москва 2407:10
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Здоровье

Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги

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Shraibikus News 09:38
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Газета.Ru 08:05
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Зеленский провел совещание в связи с распространением коронавируса

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РИА Новости 09:44
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
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Происшествия

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В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

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Погода в Москве побила очередной температурный рекорд

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Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Пскове. Как сообщает Псковская Лента Новостей, умерший – мужчина.
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Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер

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Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
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WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости 27 марта в 20:39
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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