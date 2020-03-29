с чего всё началось

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста», — говорится в сообщении штаба. По данным оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в Москве 46% — это люди в возрасте от 35 до 64 лет.

Общество Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Общество Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Политика Зеленский провел совещание в связи с распространением коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями и представителями кабмина, правоохранительных органов, генерального штаба и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), участники обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и изменения в государственный бюджет, которые также необходимы для противодействия COVID-19.

Шоу-бизнес Подольская опубликовала редкое фото с тремя поколениями Пресняковых Певица Наталья Подольская поделилась семейной фотографией, на которой запечатлён её тесть Владимир Пресняков вместе с сыном и двумя внуками.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Культура Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер Польский композитор Кшиштов Пендерецкий умер, об этом сообщила семья композитора, 29 марта передает еженедельная газета Wprost.

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Общество Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.

Общество Московское метро переименовало станции на время коронавируса Как сообщает пресс-служба столичной подземки, на входе двух станций — "Домодедовская" и "Бабушкинская" — временно разместили новые стикеры, изменив названия на "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".

Путешествия Туристов начали выселять из отелей в Сочи Сочинские отели и гостиницы начали выселять отдыхающих из-за приостановки бронирования и заселения туристов в период объявленной в стране нерабочей недели.