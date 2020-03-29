Коронавирус
РБКВласти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста», — говорится в сообщении штаба. По данным оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в Москве 46% — это люди в возрасте от 35 до 64 лет.
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с чего всё началось
Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ, - говорится в сообщении столичного оперштаба.Ридус07:42
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Оставайтесь дома: болезнь может протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:18
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