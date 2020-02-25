Транспорт
РБКВласти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи. Объявление о конкурсе размещено на сайте госзакупок, первыми на него обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось
Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.Ведомостивчера в 16:08
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