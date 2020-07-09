Политика
МордовМедиаВласти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Чернышенко подчеркнул, что для россиян правильнее будет рассмотреть возможность внутреннего туризма. По его мнению, "сейчас настало время лучше узнать свою страну". Вице-премьер заверил, что власти не собираются подвергать риску здоровье российских граждан.
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Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Российская газета 09:47
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила.
Известия 20:41
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки.
REGNUM 20:49
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:56
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Общество
В Алтайском крае усилят контроль за соблюдением масочного режима
Члены оперативного штаба выразили мнение о том, что практически повсеместное несоблюдение масочного режима привело к увеличению темпов распространения инфекции в крае.
Катунь 24 12:13
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты
ToDay News Ufa 08:48
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 11:42
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Технологии
Трейлер Death Stranding под песню Цоя. Вышло гениально
Перед выходом Death Stranding на ПК ютубер UselessMouth объединил творчество двух гениев в новом ролике.
Cyber.sports.ru 06:11
Происшествия
Чиновник Федерального ведомства печати в правительстве Германии подозревается в шпионаже на Египет
В декабре прошло года Федеральное ведомство по уголовным делам приняло в отношении него "исполнительные меры" - какого характера, не уточняется.
Эхо Москвы 21:08
Шоу-бизнес
Борис Корчевников показал, кого забрал из роддома
Несколько дней назад Борис Корчевников "навел шороху" среди поклонников, опубликовав в блоге снимок из роддома.
Paparazzi.ru 15:22
Общество
Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга
Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
РЕН ТВ 11:00
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Tvoe-avto.com 14:22
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Здоровье
В Приангарье выявили 211 новых заболевших коронавирусом
В Иркутской области выявили за минувшие сутки 211 новых заразившихся коронавирусом.
Наш Север вчера в 23:52