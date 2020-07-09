Чернышенко подчеркнул, что для россиян правильнее будет рассмотреть возможность внутреннего туризма. По его мнению, "сейчас настало время лучше узнать свою страну". Вице-премьер заверил, что власти не собираются подвергать риску здоровье российских граждан.

Общество В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 1,3K

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 182

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 43

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 479

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 66

Общество В Алтайском крае усилят контроль за соблюдением масочного режима Члены оперативного штаба выразили мнение о том, что практически повсеместное несоблюдение масочного режима привело к увеличению темпов распространения инфекции в крае. 2

Политика США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.

Происшествия Чиновник Федерального ведомства печати в правительстве Германии подозревается в шпионаже на Египет В декабре прошло года Федеральное ведомство по уголовным делам приняло в отношении него "исполнительные меры" - какого характера, не уточняется.

Общество Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова. 13