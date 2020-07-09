Коронавирус
РИА НовостиВласти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Общество
В Минздраве оценили данные о связи коронавируса с бесплодием
Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Китай) сообщали, что коронавирус нового типа способен инфицировать органы женской репродуктивной системы, тем самым создавая риск бесплодия среди переболевших этой инфекцией.
Rambler News Service 14:13
Футбол
УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Общество
СМИ назвали новое руководство телеканала «Матч ТВ»
По данным источников, Тащин, который ранее руководил дирекцией спортивного вещания ВГТРК, будет отвечать на «Матч ТВ» за операционное управление каналом, программную стратегию, а также оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности.
РБК 07 июля в 14:02
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Киберспорт
Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 официально находились в разроботке
Valve разрабатывала третьи части Half-Life и Left 4 Dead, однако в итоге забросила проекты — во многом из-за недостаточной оптимизации движка Source 2, который не соответствовал амбициям разработчиков.
CyberSport.ru 14:44
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал, что научил 4-летнюю дочь Мию плавать
Бывшие супруги не поддерживают общения, но остаются любящими и заботливыми родителями своих детей — 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии.
Вокруг ТВ 10:28
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Шоу-бизнес
Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова
Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Футбол
Повторный тест Винисиуса не подтвердил заражение коронавирусом
По данным источника, повторный тест не подтвердил заражение коронавирусом.
Bookmaker-ratings.ru 13:18
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью с "Борнмутом" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 15:04
Здоровье
Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей
В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
Ньюс-НН 10:55