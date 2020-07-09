Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Общество В Минздраве оценили данные о связи коронавируса с бесплодием Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Китай) сообщали, что коронавирус нового типа способен инфицировать органы женской репродуктивной системы, тем самым создавая риск бесплодия среди переболевших этой инфекцией. 15

Футбол УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. 406

Общество СМИ назвали новое руководство телеканала «Матч ТВ» По данным источников, Тащин, который ранее руководил дирекцией спортивного вещания ВГТРК, будет отвечать на «Матч ТВ» за операционное управление каналом, программную стратегию, а также оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 5

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 192

Политика Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 4

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 32

Шоу-бизнес Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома. 7

Общество Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 247

Киберспорт Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 официально находились в разроботке Valve разрабатывала третьи части Half-Life и Left 4 Dead, однако в итоге забросила проекты — во многом из-за недостаточной оптимизации движка Source 2, который не соответствовал амбициям разработчиков.

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 102

Политика Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда. 2

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 13

Футбол Повторный тест Винисиуса не подтвердил заражение коронавирусом По данным источника, повторный тест не подтвердил заражение коронавирусом.

Технологии Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone. 14