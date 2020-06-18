Экономика
Новые ИзвестияВласти обсуждают повышение налога НДФЛ для богатых
По данным одного из собеседников издания, рост ставки НДФЛ на два процентных пункта поможет получить дополнительно 60 млрд руб. Повышение при этом затронет лишь 1% населения.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
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