Экономика

Газета.RuГазета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
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Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине

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