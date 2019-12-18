Здоровье
Газета.RuВласти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
"Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание", - говорится в заявлении. В мэрии отметили, что данного охранника уже уволили. Ранее СМИ сообщали об увольнении около 100 медиков из-этой больницы.
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