"Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание", - говорится в заявлении. В мэрии отметили, что данного охранника уже уволили. Ранее СМИ сообщали об увольнении около 100 медиков из-этой больницы.

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