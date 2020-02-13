Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксВласти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Как сообщалось ранее, за вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек. Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.
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Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

REGNUM21:06

Власти Китая сообщили о резком росте смертей от коронавируса

РЕН ТВ22:11

Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Интерфакс20:32

Власти Китая зафиксировали рекордный рост смертей он нового коронавируса

РБК20:18

Власти Хубэя заявили о новом методе диагностики коронавируса

Российская газета21:34

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

RT на русском20:05

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод

Комсомольская правда19:49
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Инвестпрорыв совершили 20 российских регионов в 2019 году

Настоящий прорыв удалось совершить 20 российским регионам в 2019 году на фоне снижения инвестиционной активности.
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Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
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Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

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Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео

Появилось видео конфликта между американскими военными и местными жителями в Сирии.
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В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете

112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
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Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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В Приамурье нашли мертвого полицейского

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
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В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
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МЧС России принимает участие в обсуждениях вопросов использования космического пространства в мирных целях

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Кардозу может перейти из «Динамо» в «Тамбов»

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Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

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Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

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Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
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Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.
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