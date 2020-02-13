Как сообщалось ранее, за вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек. Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

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