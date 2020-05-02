Коронавирус

РБКРБКВласти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

На сегодняшний день в Москве функционируют 14 таких центров. «Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста числа заболевших», — говорится в сообщении. По данным штаба, всего за сутки проводится более 40 тыс. анализов.
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Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

РБК08:05

В РФ объяснили резкий рост числа заболевших коронавирусом

URA.Ru05:10

Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве

Газета.Ru05:19

В оперштабе назвали причины резкого роста числа заражённых коронавирусом

News.ru05:18

Оперштаб объяснил рост случаев COVID-19 в Москве увеличением скорости подтверждения тестов

Коммерсантъ06:22

В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID

Известия04:57

Штаб объяснил рекордное увеличение зараженных коронавирусом в Москве

РЕН ТВ04:57
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Здоровье

В Саратовской области на карантин закрываются школы-интернаты

Регион 64 08:39
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Армия и оружие

Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали

Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
REGNUM 06:21
Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 12:03
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
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Общество

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
315
Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Культура

Стала известна дата старта второго сезона шоу «Маска»

StarHit.ru 13:30
Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ вчера в 00:44
27
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новости вчера в 21:18
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
1
Космос

Огромный астероид пролетел мимо Земли

Астероид пролетел мимо Земли со скорость 9 км / с. Крупный размер небесного тела в два-четыре километра позволил разглядеть его даже в любительские телескопы.
Телеканал 360° 30 апреля в 08:47
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Игры

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 03:17
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Космос

Ученые объяснили феномен Венеры

Российская газета 30 апреля в 04:42
12
Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости 30 апреля в 11:48
8
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет

Артист заявил, что споров о разделе имущества не будет, тем самым косвенно подтвердив, что расстался с супругой.
Актуальные Новости вчера в 10:30
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform 09:42
2,8K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Общество

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
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Общество

Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит

Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен.
Секрет фирмы вчера в 07:29
2,2K
Здоровье

За сутки 320 случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая.
Kursk.com 06:46
94
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,2K
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