с чего всё началось

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Спорт Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Армия и оружие National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США Российские атомные подводные лодки класса "Борей" способны уничтожить американские города, пишет журнал The National Interest.

Политика В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.

Политика Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Общество Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.

Здоровье Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Кино Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона» Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

Кино «Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал «Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

Политика Зеленский подписал закон об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.

Политика Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.

Общество Синоптики отменили бабье лето в Москве Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.

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Футбол «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 5:0 «Зенит» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в 10-м туре чемпионата РПЛ со счетом 5:0.

Происшествия В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба» Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Происшествия В Ленинградской области идут обыски по делу убитого ресторатора В Ленинградской области сотрудники Следственного комитета приступили к обыскам по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.