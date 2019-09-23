Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВласти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 21:46

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Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

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Названы регионы-лидеры по росту зарплат

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Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

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Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

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Тульская область - на 25-м месте в стране по уровню зарплаты

Московский Комсомолец00:06
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Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

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Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
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В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
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Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Армия и оружие

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Российские атомные подводные лодки класса "Борей" способны уничтожить американские города, пишет журнал The National Interest.
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Политика

В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Политика

Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети

Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
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Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
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Общество

Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
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Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

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Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.
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Синоптики отменили бабье лето в Москве

Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.
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Рэпер Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

На днях дочь известного клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила свой день рождения. «Золотой девочке» исполнилось 13 лет.
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«Зенит» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в 10-м туре чемпионата РПЛ со счетом 5:0.
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В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
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Вышел второй тизер «Сторожа» Юрия Быкова

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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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В Ленинградской области идут обыски по делу убитого ресторатора

В Ленинградской области сотрудники Следственного комитета приступили к обыскам по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.
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Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
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BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
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