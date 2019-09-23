Экономика
РИА НовостиВласти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъвчера в 21:46
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