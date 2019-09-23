с чего всё началось

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Спорт ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Армия и оружие Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Происшествия Следствие просит оставить экс-сенатора Арашукова в СИЗО до конца года "В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова на три месяца, то есть до 30 декабря 2019 года", - сказала Царева агентству в понедельник.

Космос Невероятные кадры: ESA опубликовало детальное фото Марса 23.09.2019 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое фото Марса, полученное во время миссии орбитального зонда Mars Express.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками 24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.

Общество Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Общество Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".

Авто Mitsubishi Pajero Sport установил рекорд в России Представители «Книги рекордов России» официально зафиксировали достижение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который в июле нынешнего года преодолел подъем с самым большим перепадом высот для серийной модели.

Армия и оружие ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.