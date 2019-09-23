с чего всё началось

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Происшествия Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.

Гаджеты Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8 Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.

Общество Потепление придет в столичный регион в выходные По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.

Общество Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.

Политика Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.

Политика Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.

Путешествия Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика ВЭБ нанял экс-конгрессмена для лоббирования интересов в США Сегодня, 23 сентября 2019 года, стало известно, что госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» наняла для лоббирования собственных интересов в США бывшего конгрессмена Джона Суини.

Энергетика «Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам «Газпром нефть» до конца 2019 года планирует передать больше половины своих АЗС в России в управление партнерам по трем моделям.

Энергетика Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

Культура Минкульт предлагает ученикам слушать Queen, Цоя и смотреть аниме В учебную программу школьников войдут песни группы Queen и аниме Хаяо Миядзаки.

Политика На Украине заявили, что Зеленский встает на грабли Порошенко Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли.

Энергетика России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.

Общество Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио Российских спортсменов могут отстранить от Олимпиады в Токио.

Общество Из мусора достали 700 млн рублей Более полутора миллионов граждан обратились за перерасчетом платы за вывоз отходов 1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала «мусорной» реформы.

Интернет Google вернулся к прослушке пользователей Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant.

Игры Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4 Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.