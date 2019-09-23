с чего всё началось

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Общество Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.

Политика На Южном Урале назначили новых министров В пресс-службе областного правительства сообщили, что работу по обновлению кадрового состава правительства продолжат, тем не менее остальные руководители органов исполнительной власти пока сохранили свои должности и вернутся к обязанностям, которые выполняли до роспуска правительства.

Происшествия Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Происшествия Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.

Политика Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Общество Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.

Происшествия СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Армия и оружие Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал» Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.

Единоборства Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.

Политика Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Футбол Егоров: Маку стоило подкачать пресс, чтобы гол Дзюбы засчитали Руководитель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров пошутил, что игроку петербургского "Зенита" Роберту Маку следовало бы подкачать пресс, чтобы гол Артема Дзюбы в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" был засчитан.