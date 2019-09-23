Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВласти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
Читать в источнике
Комментировать346
с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 21:46

Подробнее о событии

Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВвчера в 18:03

Тульская область - на 25-м месте в стране по уровню зарплаты

Московский Комсомолец00:06

Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Коммерсантъвчера в 21:46

Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

РБКвчера в 19:50

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

РИА Новости05:50

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Известиявчера в 17:40

Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ruвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Общество

Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными

Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Политика

На Южном Урале назначили новых министров

В пресс-службе областного правительства сообщили, что работу по обновлению кадрового состава правительства продолжат, тем не менее остальные руководители органов исполнительной власти пока сохранили свои должности и вернутся к обязанностям, которые выполняли до роспуска правительства.
Губерния (г. Челябинск) 07:01
Общество

В день равноденствия наступит календарная осень

МедиаЗавод 21 сентября в 00:14
ЖКХ

В Москве начали давать отопление в жилые дома

Коммерсантъ 07:52
Армия и оружие

В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения

В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга

Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия

В Австрии девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете

РИА Новости 08:09
Футбол

Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД

Советский спорт 06:11
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия

Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу

На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 вчера в 10:38
Общество

Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Космос

Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему

В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей 02:31
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

РИА Новости 01:50
Экономика

Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы

REGNUM 04:52
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие

Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»

Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Единоборства

Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз

Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс 21 сентября в 23:26
Политика

Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Футбол

Егоров: Маку стоило подкачать пресс, чтобы гол Дзюбы засчитали

Руководитель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров пошутил, что игроку петербургского "Зенита" Роберту Маку следовало бы подкачать пресс, чтобы гол Артема Дзюбы в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" был засчитан.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

РБК вчера в 19:20
Спорт

Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
Московский Комсомолец 06:31
Технологии

В России создали SWIR-камеру, способную видеть объекты в тумане и дыму

REGNUM 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное