с чего всё началось

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Общество В Екатеринбурге в 2020 году планируют переложить 100 км теплосетей Порядка 100 км теплосетей и 50 км сетей водоснабжения запланировано переложить в 2020 году в Екатеринбурге.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Политика Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе интервью для телеканала "Россия 24" заявил, что готов вести переговоры с Дональдом Трампом.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Спорт WADA поставило вопрос о несоответствии России антидопинговому кодексу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Политика Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.

Здоровье Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Авто Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.

Общество Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации.

Общество В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.

Политика Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.

Политика Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Политика Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Экономика В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Баскетбол Сергей Иванов: «На баскетбольных и хоккейных матчах точно должно продаваться пиво» Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции, посвященной старту сезона, поддержал инициативу продажи пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.

Происшествия В Екатеринбурге ищут автомобилиста, который проехал по голове пешехода В сети появилось видео, на котором видно, что водитель проехал по голове мужчины, вышедшего на дорогу.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны намерено улучшить программу боевой подготовки офицеров Минобороны намерено улучшить тестовую программу дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше.

Политика Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.