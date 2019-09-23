Экономика
РИА НовостиВласти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъвчера в 21:46
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Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
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Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
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Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Авто
Правила расчета транспортного налога изменились в РФ
В этом году автовладельцев ожидают серьезные изменения, затрагивающие транспортный налог.
32CARS.ru 02:00
Политика
Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети
Кривое-зеркало.ру 07:25
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Кино
Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка».
Телепрограмма 07:17
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
Политика
В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих
Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Происшествия
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Экономика
Путин поручил выдавать ипотеку под 2%
Предполагается, что ставка будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар".
ТВ Центр 04:38
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Авто
Новый Haval H9 сертифицирован в России
Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.
32CARS.ru 00:57
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3
Китай успешно вывел в понедельник на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3).
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