с чего всё началось

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Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

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