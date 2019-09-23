Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВласти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 21:46

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Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

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Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

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Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

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Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВвчера в 18:03

Тульская область - на 25-м месте в стране по уровню зарплаты

Московский Комсомолец00:06

Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ruвчера в 17:31
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Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
Спорт-Экспресс 07:18
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
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МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
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В России создали SWIR-камеру, способную видеть объекты в тумане и дыму

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Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала

Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
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Правила расчета транспортного налога изменились в РФ

В этом году автовладельцев ожидают серьезные изменения, затрагивающие транспортный налог.
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Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика

В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети

Кривое-зеркало.ру 07:25
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Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny

Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка».
Телепрограмма 07:17
Политика

Путин назвал вызов для всего человечества

Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Футбол

Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера

Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Происшествия

Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
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Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
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Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
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Путин поручил выдавать ипотеку под 2%

Предполагается, что ставка будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар".
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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы

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Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
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Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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Новый Haval H9 сертифицирован в России

Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.
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В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
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Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3

Китай успешно вывел в понедельник на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3).
ТАСС вчера в 21:27
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