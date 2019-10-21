Общество

ИзвестияИзвестияВласти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
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Иванова в своем Facebook
 пояснила, что ее лишили резидентного разрешения, позволяющего бесплатно оставлять машину на платных парковках в своем районе за 3 тыс. рублей, причем это было сделано без уведомления.
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