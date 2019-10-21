с чего всё началось

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.

Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

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