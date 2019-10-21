с чего всё началось

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома. Об этом говорится в сообщении АМПП, поступившем в РБК.

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

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Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

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Авто Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку и вариатор Компания Hyundai объявила о старте приема заказов в Китае на кроссовер ix25 второго поколения, который в России продается под названием Creta.

Экономика Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.