Общество

РБКРБКВласти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома. Об этом говорится в сообщении АМПП, поступившем в РБК.
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 пояснила, что ее лишили резидентного разрешения, позволяющего бесплатно оставлять машину на платных парковках в своем районе за 3 тыс. рублей, причем это было сделано без уведомления.
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