Общество
РБКВласти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома. Об этом говорится в сообщении АМПП, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Иванова в своем Facebook пояснила, что ее лишили резидентного разрешения, позволяющего бесплатно оставлять машину на платных парковках в своем районе за 3 тыс. рублей, причем это было сделано без уведомления.Взгляд.рувчера в 16:56
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Москвичка пытается понять, откуда взялся полумиллионный долг перед «Моспаркингом»
Коммерсантъвчера в 16:53
АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома
Агентство Москвавчера в 17:12
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