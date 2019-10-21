с чего всё началось

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома. Об этом говорится в сообщении АМПП, поступившем в РБК.

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

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Наука Уральские учёные замахнулись на астероидную добычу полезных ископаемых Прибор, который поможет найти полезные ископаемые на Луне, планетах и их спутниках, а также на астероидах и метеороидах, разработала международная группа учёных, в состав которой входят сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ).

Общество Коломойскому понравилась песня про горящий дом врага Некоторую часть общества оскорбил номер, где государственный хор имени Веревки исполнил шуточную песню про горящий особняк бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.