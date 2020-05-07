Общество
ИзвестияВласти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Общество
В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп
Для темнокожих людей вероятность умереть от коронавируса более чем в 4 раза выше, чем у белых, говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании.
РИА Новости 07:52
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы
Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
Экономика
ООН подготовила 3 сценария будущего международного туризма
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) предупредила о крахе международного туризма и подготовила три сценария выживания отрасли.
Вести.Ru 08:15
Авто
В России появилась базовая комплектация Geely Coolray
Tvoe-avto.com вчера в 12:41
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России вчера в 15:23
Происшествия
Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов
Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Общество
Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием.
РБК 07:26
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Происшествия
18 новых случаев коронавируса подтвердились в Архангельской области
В Архангельской области подтвердились 372 случая заражения коронавирусом. За сегодняшний день прибавилось 18 заболевших.
Московский Комсомолец 08:10
Авто
Дилеры GM-АвтоВАЗ прекращают продажи модели Chevrolet Niva
Компания GM-АвтоВАЗ («Джи Эм-АвтоВАЗ»), переименованная в «Лада Запад Тольятти» прекращает продажи внедорожников Chevrolet Niva.
Автоновости дня 05 мая в 13:25
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:29
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55