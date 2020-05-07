Общество

ИзвестияИзвестияВласти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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«Не оскорбляли и не собирались вредить»: в мэрии Липецка объяснили скандальную запись про «публику со слабым умом»

КП - Липецк08:20

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

ТАСС03:56

Липецкие власти прокомментировали предложение губернатора разгонять людей химикатами

Znak.com01:59

Администрация Липецкой области подтвердила подлинность записи разговора губернатора, где он сравнил жителей с клещами

Эхо Москвы05:08

Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»

Gorod4802:06

«Вырвано из контекста». В пресс-службе прокомментировали разговор про клещей и людей

Most.tv01:24

В Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра и губернатора

ГТРК Липецк03:22
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Здоровье

Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев

В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
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Общество

В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп

Для темнокожих людей вероятность умереть от коронавируса более чем в 4 раза выше, чем у белых, говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании.
РИА Новости 07:52
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Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
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Общество

Снимок Гитлера оказался среди историй о героях войны в Челябинске

REGNUM 07:14
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
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Экономика

ООН подготовила 3 сценария будущего международного туризма

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) предупредила о крахе международного туризма и подготовила три сценария выживания отрасли.
Вести.Ru 08:15
Авто

В России появилась базовая комплектация Geely Coolray

Tvoe-avto.com вчера в 12:41
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны.
Piter.tv вчера в 03:35
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Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1,3K
Общество

Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
9
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
3
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России вчера в 15:23
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Футбол

Соболев осудил Дзюбу за молчание после ареста Кокорина в 2018 году

РИА Новости 07:54
Происшествия

Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
30
Общество

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием.
РБК 07:26
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
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Происшествия

18 новых случаев коронавируса подтвердились в Архангельской области

В Архангельской области подтвердились 372 случая заражения коронавирусом. За сегодняшний день прибавилось 18 заболевших.
Московский Комсомолец 08:10
Авто

Дилеры GM-АвтоВАЗ прекращают продажи модели Chevrolet Niva

Компания GM-АвтоВАЗ («Джи Эм-АвтоВАЗ»), переименованная в «Лада Запад Тольятти» прекращает продажи внедорожников Chevrolet Niva.
Автоновости дня 05 мая в 13:25
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Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:29
31
Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
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Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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