Общество
ИзвестияВласти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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с чего всё началось
Накануне сразу несколько Телеграм-каналов распространили аудиозапись разговора на котором слышны голоса похожие на голоса губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью.Most.tv01:24
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Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 09:28
Здоровье
От коронавируса в Мордовии скончались два медработника
В республике от коронавирусной инфекции скончались два медработника.
МордовМедиа 09:00
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Армия и оружие
Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:31
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Путин предложил расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей
Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 09:17
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Наука
Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19
Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание.
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
Авто
Объявлены кроссоверы, не уступающие внедорожникам на бездорожье
Специалисты назвали пять кроссоверов, которые в проходимости не уступают внедорожникам.
МедиаПоток вчера в 05:33
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45