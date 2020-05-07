Накануне сразу несколько Телеграм-каналов распространили аудиозапись разговора на котором слышны голоса похожие на голоса губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью.

с чего всё началось

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».

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