Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
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с чего всё началось
Генеральный директор СЭПО Евгений Резник объявил сотрудникам предприятия о прекращении производства холодильников «Саратов» 18 февраля, написала
 местная жительница Елена Мищенко в комментариях на странице губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Instagram.
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