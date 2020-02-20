Общество
РИА НовостиВласти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
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с чего всё началось
Генеральный директор СЭПО Евгений Резник объявил сотрудникам предприятия о прекращении производства холодильников «Саратов» 18 февраля, написала местная жительница Елена Мищенко в комментариях на странице губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Instagram.Ведомости03:02
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Работник о прекращении выпуска холодильников «Саратов»: Новость стала для нас шоком
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