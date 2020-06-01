Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВласти объявят 1 июля выходным днём в России

Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
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Закон жизни страны: 1 июля назначено днем голосования по Конституции

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День голосования по поправкам к Конституции будет выходным

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