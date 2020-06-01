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Политика Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.

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