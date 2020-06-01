Политика
Говорит МоскваВласти объявят 1 июля выходным днём в России
Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
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Политика
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Политика Сегодня 20:28
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Вокруг ТВ 19:24
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Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
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Passion.ru 11:57
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус
За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Uznayvse.ru 13:31
Экономика
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Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа.
РБК 23:11
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Здоровье
1 июня 12 российских регионов смогут смягчить ограничения
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Вести.Ru вчера в 13:36
Политика
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
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Ruposters.ru вчера в 05:18
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Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце
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