Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

с чего всё началось

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