Коронавирус
REGNUMВернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.
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с чего всё началось
Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.Интерфакс04:29
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Футбол
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Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
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Общество
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Хоккей
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Общество
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Общество
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Происшествия
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Общество
За сутки в России заразились коронавирусом более 400 человек
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Общество
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Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Экономика
Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса
Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.
Шоу-бизнес