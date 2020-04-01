Коронавирус

REGNUMREGNUMВернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.
Читать в источнике
Комментировать606
с чего всё началось

Правительство обяжет граждан на карантине вести дневник на портале госуслуг

Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс04:29

Подробнее о событии

В Госдуме оценили необходимость вести журнал о здоровье на карантине

RT на русском06:23

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Известия04:21

Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии

РИА Новости05:55

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

РБК04:50

Вернувшиеся из-за границы россияне должны будут вести журнал самочувствия

ТАСС04:49

Правительство обяжет граждан на карантине вести дневник на портале госуслуг

Интерфакс04:29

Россиян на карантине обяжут самостоятельно заполнять журнал о самочувствии

Коммерсантъ05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 06:57
Политика

Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Городовой 06:57
Общество

В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции

Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
REGNUM 07:14
Политика

Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:08
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение 06:20
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
Кино

В Сети появился трейлер нового фильма с Джерардом Батлером

На просторах всемирной паутины появился первый трейлер масштабного проекта «Гренландия».
OvideO.ru 07:04
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
РБК 05:18
Здоровье

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
ToDay News Ufa 04:55
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061", - говорится в документе.
Полуостров Камчатка 29 марта в 18:54
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Технологии

В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

В свою очередь гендиректор "РусАТ" Михаил Турундаев отметил, что возглавляемая им компания изучила возможности для печати клапанов для аппаратов искусственой вентиляции легких, изготовила опытные образцы и готова наладить их серийное производство и поставки в медицинские учреждения.
Дни.ру 05:48
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК вчера в 12:55
Общество

Совфед разрешил правительству вводить режим ЧС

Совет Федерации разрешил правительству вводить режим Чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности на территории России.
Общественное телевидение России вчера в 10:57
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей 04:35
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Здоровье

Карантин в Красноярском крае могут продлить на три недели

Медики КрасГМУ порекомендовали властям продлить карантин на две-три недели. Правительство Красноярского края информацию приняло к сведению.
Деловой квартал (Красноярск) 03:46
Общество

В Саратове готовят спецпропуска для работающих жителей

Власти Саратова приступили к утверждению специальных пропусков для работающих жителей на период режима самоизоляции, сообщается на сайте администрации города.
Парламентская газета 06:18
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
Общество

За сутки в России заразились коронавирусом более 400 человек

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, общее число людей с коронавирусом в России достигло 2777 человек.
1pnz.ru 05:06
Общество

Нижегородцы получат аккредитацию для работы во время самоизоляции

В свою очередь работодателям, которым разрешено работать в условиях самоизоляции, поручено выдать сотрудникам заверенную работодателем копию указанного подтверждения в текстовой или электронной форме, чтобы сотрудники при необходимости смогли предъявить его для проверки.
Нижний сейчас 03:00
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Экономика

Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса

Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.
Вести.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное