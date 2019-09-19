Энергетика

РБКРБКВласти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
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Стоимость всей российский нефти оценили в $1 трлн

Реальное время22:15

Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн

Коммерсантъ18:36

В Минприроды назвали стоимость всей российской нефти

РЕН ТВ17:57

Общую стоимость полезных ископаемых РФ оценили в 93,4 трлн руб

Московский Комсомолец17:48

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

РБК17:00
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Невеста умерла на пути к свадьбе

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Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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В НАТО рассказали о «море Азимова»

В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
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ФК «Ростов» хочет оплатить аренду «Мордовия-Арены» на Кубке России

Rostov gazeta 06:54
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Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
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Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском вчера в 13:27
Происшествия

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

RT на русском 12:44
Шоу-бизнес

Разин рассказал об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом он написал в Instagram.
Телеканал 360° 16:40
Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Реалу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 16:53
Армия и оружие

Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США

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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что является фригидной

Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
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Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android

Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
МИР 24 09:45
Происшествия

Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова

Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Политика

Премьер Канады извинился за расистский грим

Российская газета 21:59
Гаджеты

Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
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Футбол

Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»

Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk 16:27
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Армия и оружие

В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
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Общество

Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб

Вчера, 16 сентября, актера Павла Устинова, при задержании которого полицейский якобы вывихнул руку, приговорили к 3,5 годам заключения.
Readovka.ru вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

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Александр Осипов становится официальным губернатором Забайкалья

В Чите сегодня, 19 сентября, проходит важное событие — глава региона Александр Осипов, победивший с разгромным счётом на губернаторских выборах, официально вступит в должность губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:39
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