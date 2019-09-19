Энергетика
РБКВласти оценили всю нефть России в $1 трлн
В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
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Происшествия
Невеста умерла на пути к свадьбе
Газета.Ru 22:41
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
В НАТО рассказали о «море Азимова»
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Футбол
ФК «Ростов» хочет оплатить аренду «Мордовия-Арены» на Кубке России
Rostov gazeta 06:54
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском вчера в 07:39
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском вчера в 13:27
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Разин рассказал об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом он написал в Instagram.
Телеканал 360° 16:40
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
«ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Реалу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 16:53
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 07:43
Технологии
Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android
Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
МИР 24 09:45
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Политика
Премьер Канады извинился за расистский грим
Российская газета 21:59
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16 сентября в 16:03
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk 16:27
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Армия и оружие
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса 01:47
Общество
Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб
Вчера, 16 сентября, актера Павла Устинова, при задержании которого полицейский якобы вывихнул руку, приговорили к 3,5 годам заключения.
Readovka.ru вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Политика
Александр Осипов становится официальным губернатором Забайкалья
В Чите сегодня, 19 сентября, проходит важное событие — глава региона Александр Осипов, победивший с разгромным счётом на губернаторских выборах, официально вступит в должность губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:39