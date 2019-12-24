Общество
РБКВласти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
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с чего всё началось
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.РБК05:37
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Политика
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Новый контракт Леклера рассчитан до конца 2024 года.
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