Общество

РБКРБКВласти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
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Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
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