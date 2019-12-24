Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

с чего всё началось

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.

Общество Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

Политика Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.

Политика Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова «Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.

Общество Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Спорт ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.