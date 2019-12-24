Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

с чего всё началось

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.

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