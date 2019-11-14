Происшествия
RT на русскомВласти окажут помощь родным погибших и пострадавших в Благовещенске
Власти Амурской области окажут необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже. Об этом заявил глава региона Василий Орлов. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
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«И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — написал губернатор в Instagram.RT на русскомвчера в 23:58
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Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь
Амур.инфовчера в 23:01
Губернатор Приамурья: «Будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении»
Амурская правдавчера в 22:58
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Известия вчера в 11:32
Происшествия
СМИ предостерегли от публикации непроверенных данных о стрельбе в колледже
Добавим, что в СМИ появились сообщения о скончавшемся в больнице прямо на операционном столе одном из пострадавших в результате стрельбы в благовещенском колледже.
REGNUM 03:06
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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
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В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
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РИА Новости 02:47
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
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Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
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«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
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На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
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Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Игромания.ру вчера в 12:11
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11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Политика
Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше
«Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы», — заверил он.
Известия вчера в 15:46
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
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Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
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Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
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Changan показал в России два новых кроссовера
Китайская компания Changan на дилерской конференции в Тверской области представила два новых кроссовера - CS55 и CS75 FL.
Тавто.Ру 11 ноября в 08:19
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой года по версии издания Glamour, сборная по синхронному плаванию признана "Командой года".
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Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки
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Inc-news.ru вчера в 23:10
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Украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
РИА Новости вчера в 17:29
Политика
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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
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13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой.
ТАСС 03:33
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Средний срок ипотеки в России вырос на два года
«Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и три месяца), что почти на два года (22 месяца) превышает показатель 2018 года», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 21:35
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Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56