с чего всё началось

Власти Амурской области окажут необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже. Об этом заявил глава региона Василий Орлов. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших в Благовещенске

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Происшествия СМИ предостерегли от публикации непроверенных данных о стрельбе в колледже Добавим, что в СМИ появились сообщения о скончавшемся в больнице прямо на операционном столе одном из пострадавших в результате стрельбы в благовещенском колледже.

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