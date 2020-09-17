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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

По данным РБК, в 2021 году Расходы бюджета России на поддержку СМИ могут составит почти 102,8 миллиарда рублей. При этом в 2020 году СМИ получили 101,2 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Российский офис Dentsu Aegis Network в сентябре представил свой прогноз: при оптимистическом сценарии без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году снизятся почти на 11%, но в 2021-м вновь вырастут на 9%.
РБК00:30
Подробнее о событии
Newvz.ru

В следующем году СМИ РФ получат из бюджета почти 103 миллиарда рублей – СМИ

Newvz.ru04:39
ГЛАС.RU

Правительство РФ не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в условиях пандемии

ГЛАС.RU03:44
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
Эхо Москвы

Минфин, по данным РБК, отказался от идеи сократить поддержку государственных СМИ на 40%

Эхо Москвы03:03
It`s My City

Правительство выделит государственным СМИ более 100 млрд рублей, хотя собиралось сократить финансирование

It`s My City02:40
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
РБК04:23
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,4K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
РИА Новости03:44
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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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