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РБК
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Российский офис Dentsu Aegis Network в сентябре представил свой прогноз: при оптимистическом сценарии без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году снизятся почти на 11%, но в 2021-м вновь вырастут на 9%.
РБК00:30
Подробнее о событии
Росбалт

Власти решили поддержать государственные СМИ почти на 103 млрд рублей

Росбалт05:10
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
Эхо Москвы

Минфин, по данным РБК, отказался от идеи сократить поддержку государственных СМИ на 40%

Эхо Москвы03:03
It`s My City

Правительство выделит государственным СМИ более 100 млрд рублей, хотя собиралось сократить финансирование

It`s My City02:40
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
ГЛАС.RU

Правительство РФ не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в условиях пандемии

ГЛАС.RU03:44

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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