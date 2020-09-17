Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии
У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").В источнике
С чего всё началось
Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии
Российский офис Dentsu Aegis Network в сентябре представил свой прогноз: при оптимистическом сценарии без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году снизятся почти на 11%, но в 2021-м вновь вырастут на 9%.
РБК00:30
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