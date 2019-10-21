Экономика
СаминвесторВласти откорректируют реформу ОСАГО
Сегодня, 21 октября 2019 года, стало известно о намерении Центробанка РФ, Министерства финансов и комитета Госдумы по финансовому рынку исключить из реформы ОСАГО сразу три важных нововведения.
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с чего всё началось
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.Коммерсантъвчера в 18:26
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Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
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В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
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Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Политика
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Недвижимость
Минстрой прогнозирует снижение объёмов выдачи ипотеки
Министерство строительства России считает, что новые условия работы отрасли приведут к изменениям объёмов выдачи ипотеки.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Кино
Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове
Хоккей
Американский хоккеист Лейтон назвал КХЛ «пивной» лигой
Американский хоккеист Майкл Лейтон рассказал о том, как он попал в КХЛ. Сезон-2013/14 голкипер провел в составе "Донбасса".
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Футбол
Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
Общество
Роскомнадзор перейдет от блокировок к серьезным штрафам
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам, передает ТАСС.
Армия и оружие
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Общество
Экс-супруга миллиардера Ахмедова просит заморозить его активы
Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Технологии
В Роскачестве дали совет, что делать в случае кражи смартфона
Кража смартфона может нести в себе гораздо более тяжелые последствия, чем кажется на первый взгляд - в этом случае можно лишиться не только гаджета, но и большого объема персональных данных, которые злоумышленник может без труда извлечь из устройства.
Политика
Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон высмеяла письмо американского президента Дональда Трампа его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, разместив 20 октября в своем Twitter пародию на письмо, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди советскому руководителю Никите Хрущеву.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Финансы
Банк России понизил на 22 октября курс доллара до 63,76 рубля
Банк России установил на 22 октября официальный курс доллара на уровне 63,7606 рубля, что на 19,36 копейки ниже предыдущего показателя.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Политика
Задержанный соратник Порошенко выйдет из СИЗО
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский, задержанный по подозрению в злоупотреблении служебным положением, может выйти из СИЗО Киева.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.