Экономика

СаминвесторСаминвесторВласти откорректируют реформу ОСАГО

Сегодня, 21 октября 2019 года, стало известно о намерении Центробанка РФ, Министерства финансов и комитета Госдумы по финансовому рынку исключить из реформы ОСАГО сразу три важных нововведения.
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с чего всё началось

Реформу ОСАГО готовят к перезапуску

Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
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Почему ОСАГО будет дорожать

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Реформу ОСАГО готовят к перезапуску

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Реформу ОСАГО притормозили: почему страховка будет дорожать

AutoNews18 октября в 03:00
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Названы регионы России с самым доступным газом

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Известия вчера в 17:01
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Минстрой прогнозирует снижение объёмов выдачи ипотеки

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Газета.Ru 03:21
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Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»

В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
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Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
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СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове

RT на русском 06:24
Хоккей

Американский хоккеист Лейтон назвал КХЛ «пивной» лигой

Американский хоккеист Майкл Лейтон рассказал о том, как он попал в КХЛ. Сезон-2013/14 голкипер провел в составе "Донбасса".
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В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
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Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide

Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
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Кино

Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой

Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
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В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 11:12
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
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Футбол

Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть

Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Sport24.ru вчера в 17:25
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
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Общество

Роскомнадзор перейдет от блокировок к серьезным штрафам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам, передает ТАСС.
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В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
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Экс-супруга миллиардера Ахмедова просит заморозить его активы

Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
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В Роскачестве дали совет, что делать в случае кражи смартфона

Кража смартфона может нести в себе гораздо более тяжелые последствия, чем кажется на первый взгляд - в этом случае можно лишиться не только гаджета, но и большого объема персональных данных, которые злоумышленник может без труда извлечь из устройства.
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Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа

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Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Банк России понизил на 22 октября курс доллара до 63,76 рубля

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Задержанный соратник Порошенко выйдет из СИЗО

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский, задержанный по подозрению в злоупотреблении служебным положением, может выйти из СИЗО Киева.
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Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 04:52
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