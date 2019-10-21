Экономика
СаминвесторВласти откорректируют реформу ОСАГО
Сегодня, 21 октября 2019 года, стало известно о намерении Центробанка РФ, Министерства финансов и комитета Госдумы по финансовому рынку исключить из реформы ОСАГО сразу три важных нововведения.
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с чего всё началось
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.Коммерсантъвчера в 18:26
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Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
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США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.
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Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Газета.Ru вчера в 21:58
Авто
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Bimru.ru вчера в 13:55
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В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины в Энгельсе
Следователи задержали подозреваемого в расстреле мужчины в Энгельсе Саратовской области. Во время стрельбы был ранен еще один человек.
РЕН ТВ 06:49
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Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
RT на русском 06:34
Происшествия
Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная»
Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.
Российская газета 05:45
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Наука
Ученые создали прибор для определения состава веществ на космических объектах
Группа ученых из Финляндии, России, Германии и США разработали прибор, который позволяет проверить теоретические представления о наличии тех или иных веществ на других планетах и космических телах.
Будущее России. Национальные проекты 04:14
Политика
Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года
Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
РИА Новости 06:06
Авто
Mitsubishi прекращает поставки Pajero в Россию
«ММС Рус» — официальный дистрибьютор Mitsubishi в РФ — прекращает поставки внедорожников Mitsubishi Pajero.
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Общество
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Газета.Ru 05:36
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Кино
Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
REGNUM 03:17
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
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Общество
ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»
При оценке периода 1985-1991 годов, 61% россиян посчитали, что "перестройка" принесла стране больше негативных результатов, в то время как о положительных последствиях заявил почти каждый четвертый опрошенный (24%).
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Каррера может возглавить «Дженоа»
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