Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.

с чего всё началось

Сегодня, 21 октября 2019 года, стало известно о намерении Центробанка РФ, Министерства финансов и комитета Госдумы по финансовому рынку исключить из реформы ОСАГО сразу три важных нововведения.

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