Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
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с чего всё началось
«Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно, и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов (цитата по сообщению
 пресс-службы правительства).
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