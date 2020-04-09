с чего всё началось

На заседании ЕЭК 8 апреля решено оставить беспошлинный порог без изменения - с 1 января 2020 года пошлиной не облагаются посылки стоимостью до 200 евро. Более важной задачей, по мнению Сазанова, является создание инфраструктуры для упрощения трансграничной интернет-торговли.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Политика Год президентства принес Зеленскому электоральные потери Год назад в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат, убедивший страну в том, что сможет закончить войну в Донбассе.

Энергетика Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.

Технологии В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.

Общество Новую версию появления коронавируса озвучила британская разведка Британские политики полагают, что к пандемии коронавируса в мире могла привести утечка из лаборатории в китайском городе Ухань, где расположены два крупных научных центра – Институт вирусологии и Центр контроля заболеваний.

Экономика Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.

Общество Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Здоровье Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия Российские ученые пришли к выводу, что человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, могут грозить серьезные повреждения головного мозга.

Энергетика В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).

Общество Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса "Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Происшествия В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.