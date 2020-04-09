Коронавирус
Российская газетаВласти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
На заседании ЕЭК 8 апреля решено оставить беспошлинный порог без изменения - с 1 января 2020 года пошлиной не облагаются посылки стоимостью до 200 евро. Более важной задачей, по мнению Сазанова, является создание инфраструктуры для упрощения трансграничной интернет-торговли.
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Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Политика
Год президентства принес Зеленскому электоральные потери
Год назад в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат, убедивший страну в том, что сможет закончить войну в Донбассе.
Общество
Треть всех сотрудников отправили в отпуск за свой счет принудительно
В министерстве труда РФ разъясняли, что работодатели не имеют права отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе.
Энергетика
Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Общество
Новую версию появления коронавируса озвучила британская разведка
Британские политики полагают, что к пандемии коронавируса в мире могла привести утечка из лаборатории в китайском городе Ухань, где расположены два крупных научных центра – Институт вирусологии и Центр контроля заболеваний.
Общество
Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии
Журнал существовал на протяжении 13 лет. Редакция сообщила, что в начале марта журнал потерял крупный источник финансирования.
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
Общество
Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно
С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.
Общество
Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
Российские ученые пришли к выводу, что человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, могут грозить серьезные повреждения головного мозга.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Игры
Релиз видеоигры Saints Row: The Third состоится 22 мая 2020 года
The Saints Row: The Third Remastered включает в себя более 30 DLC и новые миссии. Переиздание состоится 22 мая этого года.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Энергетика
В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо
Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Происшествия
В Мексике от коронавируса впервые скончались две беременные женщины
В Мексике зафиксировали первые два летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией у беременных женщин.
Финансы
Курс доллара упал до 74 рублей, евро — до 81
Рубль перешел к росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Происшествия
В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
Футбол
Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Общество
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса.