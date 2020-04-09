Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

На заседании ЕЭК 8 апреля решено оставить беспошлинный порог без изменения - с 1 января 2020 года пошлиной не облагаются посылки стоимостью до 200 евро. Более важной задачей, по мнению Сазанова, является создание инфраструктуры для упрощения трансграничной интернет-торговли.
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с чего всё началось
«Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно, и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов (цитата по сообщению
 пресс-службы правительства).
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