Экономика
Новое Время 31Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня. Теперь переводы внутри одного банка станут бесплатными, вне зависимости от региона получателя. Соответствующий закон поручил разработать премьер-министр Дмитрий Медведев ещё в октябре 2019 года.
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Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Армия и оружие
Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск
США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.
РИА Новости 10:45
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Игры
«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня
На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 10:59
Политика
Украина потребовала от Испании исправить карту с российским Крымом
Карту с российским Крымом, продемонстрированную испанской телекомпанией RTVE, потребовало исправить посольство Украины в Испании, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар 16 июня в Facebook.
ИА Красная Весна 10:37
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости 09:47
Происшествия
МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
Наука
Обнаружена мощная защита от коронавируса
Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.
Профиль 03:51
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Спорт
Во Франции погибла чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате падения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
МИР 24 03:04
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Политика
Боррель назвал неприемлемыми возможные санкции США против МУС
Возможные санкции США против сотрудников Международного уголовного суда неприемлемы, Вашингтон должен изменить свою позицию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
RT на русском 11:50
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Газета.Ru 06:48
Политика
Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Здоровье
На Ванкорском месторождении у работников обнаружили коронавирус
Городские новости. Красноярск 08:36
Футбол
«Челси» хочет подписать Криштиану Роналду
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб этим по окончании сезона.
BetOn 11:49
Футбол
«Спартак» собирается вернуть Мелкадзе
Советский спорт 09:15
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Армия и оружие
План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть
По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57