Экономика

Новое Время 31Новое Время 31Власти отменили «банковский роуминг» в России

«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня. Теперь переводы внутри одного банка станут бесплатными, вне зависимости от региона получателя. Соответствующий закон поручил разработать премьер-министр Дмитрий Медведев ещё в октябре 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
Дмитрий Медведев
Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 13 июня в 18:45

Подробнее о событии

Банковский роуминг попал под запрет, но Сбербанк ввел новую комиссию

Вести.Ru13:51

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета13 июня в 17:00

Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

РБКвчера в 12:58

В России отменили «банковский роуминг»

РИА Новостивчера в 02:24

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известия13 июня в 23:17

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС13 июня в 17:02

Ставропольский эксперт: Отмена «банковского роуминга» влечет трудовую миграцию

Московский Комсомолец13:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:47, Ашберн
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
2,1K
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Lenta.ru 23:19
1,6K
Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
235
Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

В понедельник в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид ребенку около трех лет.
ТАСС 23:23
232
Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

РИА Новости 09:47
2,7K
Политика

Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
РИА Новости 05:32
44
Космос

Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета

На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX.
The GEEK 02:06
Культура

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15:14
5
Политика

Статью о Второй мировой войне написал Владимир Путин

Русская Планета вчера в 16:04
1,1K
Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
386
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
103
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку

РИА Новости 22:34
17
Общество

Власти 13 городов отказались проводить парад Победы

РБК 16:47
712
Спорт

В Токио заявили о возможном переносе Олимпиады

В конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие Игр должно состояться 23 июля 2021 года, а Паралимпийским играм будет дан старт 24 августа.
ТК Звезда 23:28
Здоровье

44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области

Всего в Приамурье выявлено 1062 случая коронавируса.
Телепорт 02:58
82
Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
63
Технологии

Глава Роскосмоса побывал на космодроме Восточный

АСН24 20:44
11
Общество

Для получения пособий и выплат больше не придется собирать справки

Распоряжение об упрощении порядка оформления социальных пособий и выплат подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Tkgorod.ru вчера в 22:06
1,4K
Шоу-бизнес

Наталья Подольская с короткой стрижкой сделала фото в нижнем белье

На новом снимке Наталья позирует не только с несвойственной себе причёской, но и в нижнем белье.
Paparazzi.ru 07:46
18
Происшествия

Подозреваемый в похищении сына Скрыпника адвокат Гладилин арестован

В пресс-службе Солнечногорского городского суда сообщили о решении отправить подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына правозащитника Константина Скрыпника адвоката Эдуарда Гладилина в СИЗО.
Московский Комсомолец 16:24
31
Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ 18:30
10
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Общество

Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников

Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily вчера в 08:45
4,5K
Армия и оружие

Турция начала на севере Ирака новую операцию против курдов

Южный Федеральный 04:30
157
Политика

Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ

Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ.
Evo-rus.com 09:10
29
Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
156
Общество

Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь

В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия 22:52
4
Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
76
Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
17
Армия и оружие

Корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл в Приморье для проведения испытаний

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), во вторник прибыл во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.
ТАСС 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное