В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".

с чего всё началось

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.

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