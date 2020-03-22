Коронавирус
КоммерсантъВласти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.
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с чего всё началось
В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".РИА Новости07:08
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Общество
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Общество
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Общество
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Политика
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Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
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Общество
Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
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Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
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В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
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Футбол
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Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Шоу-бизнес
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Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Технологии
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Экономика
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Общество
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Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.