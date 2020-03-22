Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости». Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что власти склоняются к такому решению.
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с чего всё началось

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".
РИА Новости07:08

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Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Коммерсантъ08:44

Оперштаб: никакого жесткого карантина вводиться не будет

Газета.Ru07:22

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Вести.Ru07:36

Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

Интерфакс07:32

Оперативный штаб опроверг информацию о введении в России жесткого карантина

ТАСС07:24

Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России

РБК07:43

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

РИА Новости07:08
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Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Космос

Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В России выросло число случаев заражения коронавирусом до 306

За последние сутки из больниц выписаны четверо россиян. 53 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в 18 регионах страны.
Говорит Москва вчера в 09:39
Политика

Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Росбалт 05:35
Происшествия

В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

В Усть-Абаканском районе Хакасии горит трава вблизи деревни Курганная. Линия огня по фронту составляет 30 километров.
Российская газета 10:58
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Здоровье

Ставропольского врача тестируют на халатность

Обращение в прокуратуру направил и адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, который требует «дать публичную оценку» действиям врача Санниковой, должностных лиц минздрава края и персонально губернатора «в части недостоверного информирования жителей об опасностях и рисках в сложившейся ситуации».
Коммерсантъ 09:58
Общество

Авиакомпании России вернули за неделю почти 20 тысяч человек

Российские авиакомпании вывезли в Россию почти 20 тыс. человек за неделю из ряда стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
RT на русском 11:18
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 20 марта в 02:45
Общество

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 20 марта в 08:52
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Армия и оружие

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 03:10
Футбол

Роналду получил результат теста на коронавирус

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Lenta.ru 12:08
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Технологии

«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи

В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Новая газета 10:40
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России

Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
РИА Новости 09:45
Финансы

Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Утро.ru 03:38
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
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